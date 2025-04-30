Дочь Петросяна о выписке из квартиры: «Только сама об этом узнала»

Дочь Петросяна Викторина сообщила, что не общается с отцом

petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь комика Евгения Петросяна Викторина в беседе с kp.ru прокомментировала то, что отец выписал ее из квартиры.

Петросян-младшая уточнила, что не общается с отцом.

«Вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — поделилась дочь юмориста.

2 декабря 2024 года стало известно, что Петросян потребовал признать Викторину утратившей право пользования его московской квартирой. Тогда Хамовнический районный суд вернул иск юмористу, поскольку, как утверждали СМИ, он неправильно написал имя дочери.

В конце января 2025 года сообщалось, что Петросян подал новый иск против дочери, исправив ошибки предыдущего заявления.

29 апреля Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск юмориста Евгения Петросяна к своей дочери. Женщину выпишут из квартиры в ближайшее время. Telegram-канал SHOT утверждал, что Петросян назвал Викторину «бывшим членом семьи».

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. На данный момент дочь артистов проживает в США и занимается бизнесом.

Ранее сообщалось, что сын Паши Техника отправится в реабилитационный центр для подростков.