Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Режиссер «Усатого няня» назвал главную проблему российского кино

Режиссер Грамматиков назвал главной проблемой кино в РФ слабую драматургию
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Режиссер и кинодраматург Владимир Грамматиков назвал главную, на его взгляд, проблему российского кино. Его цитирует ТАСС.

«Главная проблема в отрасли, в индустрии, если она у нас есть, это драматургия. <...> То есть это, как сказать, какие-то новые вообще возможности, идеи», — сказал 82-летний режиссер «Усатого няня».

До этого о нехватке сценаристов в киноиндустрии, не только российской, но и мировой, говорил народный артист России, режиссер Алексей Учитель.

Накануне режиссер Карен Шахназаров заявил, что современное отечественное кино «по большей степени вторично».

Шахназаров отметил, что в СССР существовали представители кинематографа, которые обладали «своеобразным и неповторимым стилем». Сейчас, считает постановщик, режиссеры пытаются кому-то подражать.

Ранее Шахназаров усомнился, что евразийский «Оскар» сможет конкурировать с американским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами