Режиссер «Усатого няня» назвал главную проблему российского кино

Режиссер и кинодраматург Владимир Грамматиков назвал главную, на его взгляд, проблему российского кино. Его цитирует ТАСС.

«Главная проблема в отрасли, в индустрии, если она у нас есть, это драматургия. <...> То есть это, как сказать, какие-то новые вообще возможности, идеи», — сказал 82-летний режиссер «Усатого няня».

До этого о нехватке сценаристов в киноиндустрии, не только российской, но и мировой, говорил народный артист России, режиссер Алексей Учитель.

Накануне режиссер Карен Шахназаров заявил, что современное отечественное кино «по большей степени вторично».

Шахназаров отметил, что в СССР существовали представители кинематографа, которые обладали «своеобразным и неповторимым стилем». Сейчас, считает постановщик, режиссеры пытаются кому-то подражать.

Ранее Шахназаров усомнился, что евразийский «Оскар» сможет конкурировать с американским.