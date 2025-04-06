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Шахназаров усомнился, что евразийский «Оскар» сможет конкурировать с американским

Режиссер Карен Шахназаров поддержал создание евразийского «Оскара»
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Министерство просвещения РФ

Режиссер Карен Шахназаров признался в беседе с ТАСС, что положительно относится к созданию альтернативы «Оскара» — Евразийской кинопремии.

Шахназаров также усомнился, что новая кинопремия сможет конкурировать с американским «Оскаром». Он объяснил, что популярность церемонии обусловлена тем, что американское кино смотрят по всему миру.

«Конечно, есть номинация за лучший фильм на иностранном языке, но все-таки «Оскар» является внутренней национальной премией США. К сожалению, наше кино, за исключением видеохостинга YouTube, пока нигде не показывают», — отметил режиссер.

Весной 2022 года народный артист России, председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для развития «евразийского пространства».

23 марта 2025-го Михалков рассказал, что презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии должна пройти во время Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле. По словам режиссера, первые три года мероприятие будет проходить в России, «чтобы раскачать это дело».

Ранее Никита Михалков поднял прибыль почти на 20 млн рублей.

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