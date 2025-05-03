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Нонне Гришаевой снова отказали в звании народной артистки РФ

Актриса Гришаева заявила, что ей снова не дали звание народной артистки
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Заслуженной артистке России Нонне Гришаевой снова отказали в звании народной артистки РФ. Об этом она рассказала в беседе с изданием «7 дней».

Она сравнила себя с Людмилой Гурченко, которая также долго не получала признания, несмотря на зрительскую любовь.

«Театр РОСТА подает на меня документы, и опять отказ», — говорит Гришаева.

53-летняя артистка предположила, что у нее есть тайный недоброжелатель в комиссии. Она также процитировала слова своей героини из спектакля «Люся», которая говорит, что для спокойной жизни нужно быть бедной, больной и бездарной.

«Вот это точно не про меня, наверное, поэтому так и происходит», — пошутила актриса.

Накануне народная артистка России и руководительница Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина удостоилась Почетного знака Московской городской Думы

Ранее стало известно, на что звезды тратят свою пенсию.

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