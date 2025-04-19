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Надежда Бабкина получила почетный знак Мосгордумы

Певица Надежда Бабкина удостоилась Почетного знака Мосгордумы
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Станислав Красильников/РИА Новости

Народная артистка России и руководительница Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина удостоилась Почетного знака Московской городской Думы. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Бабкина получила награду «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Решение о вручении Почетного знака было принято единогласно.

Артистка участвовала в развитие парламентаризма, совершенствование законодательной базы, а также проявила активную общественную деятельность в городе Москве.
«Надежда Георгиевна всегда была и остается человеком, объединяющим вокруг себя талант, энергию и любовь к родной земле», — заявили представители театра.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

2 апреля врио главы муниципального образования «Город Ахтубинск» Александра Сивакова сообщил, что в Ахтубинске появится улица в честь Бабкиной. Она будет расположена в новом микрорайоне, который начнут строить летом 2025 года.

Ранее Александр Розенбаум заявил, что его посмешили санкции Зеленского.

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