Надежда Бабкина получила почетный знак Мосгордумы

Народная артистка России и руководительница Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина удостоилась Почетного знака Московской городской Думы. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Бабкина получила награду «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Решение о вручении Почетного знака было принято единогласно.

Артистка участвовала в развитие парламентаризма, совершенствование законодательной базы, а также проявила активную общественную деятельность в городе Москве.

«Надежда Георгиевна всегда была и остается человеком, объединяющим вокруг себя талант, энергию и любовь к родной земле», — заявили представители театра.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

2 апреля врио главы муниципального образования «Город Ахтубинск» Александра Сивакова сообщил, что в Ахтубинске появится улица в честь Бабкиной. Она будет расположена в новом микрорайоне, который начнут строить летом 2025 года.

Ранее Александр Розенбаум заявил, что его посмешили санкции Зеленского.