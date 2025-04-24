«Лолита, Сябитова и Сафронов»: стало известно, на что звезды тратят свою пенсию

Певица Лолита Милявская призналась, что тратит свою пенсию в размере 27,3 тыс. на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает kp.ru.

По ее мнению, для спокойной жизни на пенсии нужно работать и копить, чтобы она стала «приятным бонусом».

По данным газеты «Известия», часть россиян получит пенсию за май до 30 апреля, речь идет о тех, кому деньги приходят через банк с 1 по 5 мая.

Сваха и телеведущая Роза Сябитова призналась, что получает 18 тыс. рублей, которые она откладывает.

«Сейчас еще повысили, раньше меньше была. Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка. Я переехала в Подмосковье. Поэтому надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет», — поделилась она.

Художник Никас Сафронов поделился, что отдает пенсию в размере 17-20 тыс. рублей на благотворительность.

Актриса Раиса Рязанова до этого призналась, что не жалуется на размер пенсии. Она уточнила, что получает 18 тысяч рублей в месяц от государства. По словам артистки, на такие средства не проживешь, однако это ее не беспокоит. Актриса добавила, что привыкла жить небогато.

Ранее экономист заявил о резком росте пенсий работающих россиян.