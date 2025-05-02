Раскрыта причина запрета Орбакайте въезда в Латвию: «Разменная монета»

Певице Кристине Орбакайте могли запретить въезд в Латвию из-за предстоящих выборов в стране. Об этом сообщил mk.ru россиянин, проживающий в Риге.

«Министр внутренних дел отменил Орбакайте не случайно: партии надо зарабатывать на чем-то очки, вот они и замутили персон нон грата. Это же Латвия!» — заявил источник.

По словам россиянина, в Латвии также могут отменить предстоящий концерт лидера ДДТ Юрия Шевчука и выступления других артистов из РФ.

«Своего рода в Латвии Кристина стала разменной монетой. Но политическая погода непредсказуема, так что все может измениться», — отметил инсайдер.

29 апреля Кристине Орбакайте, имеющей гражданства Литвы и России, закрыли въезд в Латвию из-за того, что выступления певицы «не соответствуют интересам национальной безопасности страны». Также въезд в страну закрыт сербскому музыканту Горану Бреговичу.

Позже Telegram-канал SHOT сообщал, что Орбакайте может остаться без квартиры в элитном районе Юрмалы. Предположительно, жилье может быть арестовано.

Недавно продюсер Сергей Дворцов не исключил, что Орбакайте могут запретить въезд и в Россию. По словам эксперта, статус отчима певицы как иноагента и ее «неоднозначная позиция» могут спровоцировать ограничения.

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