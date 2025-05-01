Продюсер допустил, что Орбакайте запретят въезд в Россию

Продюсер Дворцов: Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что известной певице Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию из-за ужесточения законодательства об иноагентах. Свое мнение он высказал в беседе с URA.RU.

По словам Дворцова, статус отчима певицы как иноагента и ее «неоднозначная позиция» могут спровоцировать ограничения.

«С завтрашнего дня правила станут строже. Ей, вероятно, запретят въезд в РФ в ближайшее время», — отметил он.

29 апреля Кристине Орбакайте, имеющей гражданства Литвы и России, закрыли въезд в Латвию из-за того, что выступления певицы «не соответствуют интересам национальной безопасности страны». Также въезд в страну закрыт сербскому музыканту Горану Бреговичу.

Telegram-канал SHOT сообщал, что Орбакайте может остаться без квартиры в элитном районе Юрмалы. Предположительно, жилье может быть арестовано.

Ранее Ольга Зарубина заступилась за Орбакайте после запрета на въезд в Латвию.