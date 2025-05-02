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Shaman спел «Темную ночь» к 80-летию Победы

Певец Shaman исполнил песню «Темная ночь» в рамках проекта «Музыка Победы»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский исполнитель Shaman спел песню «Темная ночь» в рамках специального проекта к 80-летию Победы «Музыка Победы». Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) отметил, что альбом с песнями военных лет «Музыка Победы» к 80-летию Победы создали продюсерские центры Игоря Матвиенко, «Интеграция» и VK Records.

«Я спел песню «Темную ночь». Даже не спел, а рассказал историю», — поделился он.

Песни с альбома «Музыка Победы», опубликованного на стриминговых платформах, войдут в ротацию крупных радиостанций, собранные от прослушивания песен средства будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции России на Украине.

Также в записи приняли участие Николай Расторгуев, Олег Газманов, Полина Гагарина и другие артисты.

Накануне Shaman получил благодарность Владимира Путина.

Ранее исполнительница хита «Матушка-земля» отказалась участвовать в «Интервидении».

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