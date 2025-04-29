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Shaman получил благодарность Владимира Путина

Певец Shaman получил благодарственное письмо от Путина
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил в Telegram-канале, что получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина.

В документе Путин поблагодарил Дронова за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

«Служу России!» — заявил артист.

20 апреля Shaman и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина встретили Пасху вместе с Путиным. На фотографии, опубликованной Мизулиной, пара запечатлена возле Храма Христа Спасителя в Москве после пасхального богослужения.

До этого сообщалось, что на ночное богослужение в Храм Христа Спасителя в Москве пришло около трех тысяч человек. Среди них: омбудсмен Татьяна Москалькова, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Службу проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время ожидания возвращения крестного хода Путин пообщался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В их руках были красные пасхальные свечи.

Ранее Зеленский ввел санкции против Shaman и Куклачева.

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