Исполнительница хита «Матушка-земля» отказалась участвовать в «Интервидении»

Певица Татьяна Куртукова заявила, что не стала бы участвовать в «Интервидении»

Певица, исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова отказалась участвовать в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве в 2025 году. Ее слова передает NEWS.ru.

«Вы знаете, для меня участие в конкурсах — большой стресс. У меня их было очень много в детстве, поэтому я с радостью [поучаствую] только в качестве гостя или зрителя. Это очень большие затраты нервов, хоть и очень почетно», — заявила исполнительница.

Куртукова также предположила, что у певца Shaman (настоящее имя —Ярослав Дронов) большие шансы на победу в «Интервидении». Артистка считает, что музыканта в России очень любят и «наверняка поддержат».

Накануне источник ТАСС сообщил, что Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение». Позднее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пояснил, что российский участник определится после 9 мая. Он также понадеялся, что мероприятие может пройти в последней декаде сентября.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков представил «Бриллиантовую бабочку» для «евразийского Оскара».