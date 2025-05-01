«Дегенеративное мышление»: Пригожин оценил обращение минкульта Украины в СБУ из-за клипа Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился планами Службы безопасности Украины проверить певицу Валерию из-за клипа, в котором она исполняет песню «С чего начинается Родина» на фоне руин. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал «дегенеративным мышлением» желание спецслужб Украины «видеть в нас врагов».

«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже. Мне нечего добавить — ни мне, ни Валерии. Я не знаю, что у этих людей в головах», — сказал он.

Пригожин уточнил, что клип снимался не в зоне СВО, как подумали многие, а в павильоне «Москино». По его словам, это была репетиция перед выступлением в программе «Квартирник».

«Мы у себя дома, на территории Москвы, в Подмосковье. Открыли невероятный комплекс, где снимаются фильмы — парк «Москино». И самое главное, что я хочу сказать, мы репетировали впервые. Валерия никогда раньше этого баяниста не видела. Мы репетировали перед заходом в павильон, а это все декорации «В списках не значился» — фильм, который выходит сегодня, премьера. Это была репетиция, сняли на телефон, потому что до того Валерия ни разу с этим баянистом никогда не встречалась, не были даже знакомы. Это идея Маргулиса, и это выходит на канале «НТВ» 9 мая в рамках программы «Квартирник». Вот и все. Мне добавить нечего», — добавил он.

26 апреля первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин опубликовал видео с певицей Валерией — на нем она в черном платье поет советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» под аккомпанемент гармониста, а за ее спиной виднеются руины зданий.

После этого министр культуры Украины Николай Точицкий сообщил, что попросил СБУ установить место записи видео для композиции. Если выяснится, что певица нарушила санкции, запрещающие ей въезд в республику, и пересекла украинскую границу, СБУ откроет производство по факту произошедшего.

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику Кристине Орбакайте.