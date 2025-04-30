Валерия спела «С чего начинается Родина» на фоне руин

Певица Валерия исполнила советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» на фоне руин. Об этом стало известно из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) первого ассистента Иосифа Пригожина Станислава Калинкина.

Калинкин опубликовал 26 апреля видео с певицей, и сохранил его в разделе «Актуальное» под названием «2025». В ролике Валерия поет под аккомпанемент гармониста, а за ее спиной виднеются руины здания. Певица одета в черное платье, а ее образ дополняет красная помада. Где именно снят ролик, неизвестно.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

До этого премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал Орбакайте обозначить свою позицию насчет (СВО). Заявление было сделано после того, как Орбакайте анонсировала свое выступление на площадке Pramogu arena в Вильнюсе, что вызвало неоднозначную реакцию у литовцев. Концерт запланирован на 31 мая. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что на Армена из «Реальных пацанов» возбудили уголовное дело из-за ущерба в 140 млн рублей.