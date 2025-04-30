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Валерия спела «С чего начинается Родина» на фоне руин

Певица Валерия исполнила песню «С чего начинается Родина» на фоне руин
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kalinkin_stas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валерия исполнила советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» на фоне руин. Об этом стало известно из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) первого ассистента Иосифа Пригожина Станислава Калинкина.

Калинкин опубликовал 26 апреля видео с певицей, и сохранил его в разделе «Актуальное» под названием «2025». В ролике Валерия поет под аккомпанемент гармониста, а за ее спиной виднеются руины здания. Певица одета в черное платье, а ее образ дополняет красная помада. Где именно снят ролик, неизвестно.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

До этого премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал Орбакайте обозначить свою позицию насчет (СВО). Заявление было сделано после того, как Орбакайте анонсировала свое выступление на площадке Pramogu arena в Вильнюсе, что вызвало неоднозначную реакцию у литовцев. Концерт запланирован на 31 мая. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что на Армена из «Реальных пацанов» возбудили уголовное дело из-за ущерба в 140 млн рублей.

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