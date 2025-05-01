Ольга Зарубина заступилась за Орбакайте после запрета на въезд в Латвию

Певица Зарубина призналась, что не понимает запрета на въезд Орбакайте в Латвию

Певица Ольга Зарубина в беседе с изданием «Абзац» заступилась за коллегу Кристину Орбакайте, которая получила запрет на въезд в Латвию.

Зарубина призналась, что не понимает запрета, а также осуждения в адрес Орбакайте. Она заявила, что артист может жить и работать где угодно.

«Мы не в тюрьме живем. Существует свобода выбора. По отношению к России в ее отъезде нет никакого предательства. О родине она плохих вещей не говорила», — отметила исполнительница.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию с запретом Латвии на въезд в страну Орбакайте, заявил, что певица «огребла». Он предложил артистке спеть для российских солдат после запрета.

Ранее премьер Литвы Палуцкас потребовал от Орбакайте публично высказать позицию по СВО.