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На Украине заподозрили Валерию в нарушении санкций после клипа на фоне руин

Украинский минкульт обратился в СБУ из-за клипа певицы Валерии на фоне руин
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kalinkin_stas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский минкульт обратился в СБУ (Службу безопасности Украины) после того, как российская певица Валерия исполнила песню «С чего начинается Родина» на фоне городских развалин. Об этом пишет «Страна.ua».

Министр культуры Николай Точицкий сообщил, что попросил СБУ установить место записи видео для композиции. Если выяснится, что певица, находящаяся под санкциями, запрещающими ей въезд в республику, пересекла украинскую границу, СБУ откроет производство по факту произошедшего.

Первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин 26 апреля видео с певицей и сохранил его в разделе «Актуальное» под названием «2025». В ролике Валерия поет советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» под аккомпанемент гармониста, а за ее спиной виднеются руины здания. Певица одета в черное платье, а ее образ дополняет красная помада.

«Страна.ua» упоминает, что клип мог быть снят среди декораций Брестской крепости в Троицком административном округе Москвы.

Ранее в Литве потребовали от Орбакайте высказать позицию по Украине.

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