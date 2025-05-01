Правнук Льва Толстого заявил, что голливудское кино остановилось в развитии

Генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого Владимир Толстой заявил в беседе с ТАСС, что голливудское кино остановилось в развитии.

Толстой заявил, что не видел каких-то «сногсшибательных» голливудских проектов за последние годы. При этом мужчина считает, что российское кино двигается вверх.

«Сможет ли российский кинематограф превзойти западный, станет понятно, когда будет живое столкновение, когда можно будет соревноваться в открытую и впрямую», — поделился правнук Льва Толстого.

28 апреля режиссер Алексей Герман — младший рассказал, что только внешнеполитическая ситуация и санкции мешают российскому кино выйти на мировой уровень. По словам Германа-младшего, кино России в среднем не хуже европейского.

27 апреля актер Дмитрий Дюжев заявлял, что после начала специальной военной операции России на Украине (СВО) отечественное кино поднялось на новый уровень. Артист предположил, что после начала СВО в кинобизнес России стали поступать миллиардные вложения — а это, в свою очередь, послужило открытию новых «талантов, тем и смыслов».

Ранее Михалков сравнил Голливуд с идеологическим отделом ЦК времен 80-х.