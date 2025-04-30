Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армену из «Реальных пацанов» грозит два года исправительных работ в России

SHOT: актеру Бежаняну грозит 2 года исправительных работ по уголовному делу
close
Армен Бежанян/VK

Актера сериала «Реальные пацаны» и депутата Осинской гордумы Пермского края Армена Бежанян могут приговорить к двум годам исправительных работ по уголовному делу о нарушении правил охраны и использования недр. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Бежанян, уточняет Telegram-канал, владел ООО «Гослесхоз», занимавшимся добычей гравийно-песчаной смеси в русле реки Камы в Осинском районе. В ходе проверки выяснилось, что у фирмы не было технического проекта разработки. Эксперты оценили ущерб из-за нарушений фирмы в 140 млн рублей.

Недавно Армен Бежанян подтвердил Telegram-каналу Baza, что против него возбудили уголовное дело в России. Артиста обвиняют в нарушении ч.1 статьи 255 УК РФ («Нарушение правил охраны и использования недр»).

До этого СМИ опубликовали видео, как актер Михаил Ефремов едет в автобусе после выхода по УДО. На записи слышно, что автобус прибывает на станцию «Смоленская площадь».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

Ранее стало известно, что суд Петербурга зарегистрировал иск о запрете трека Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами