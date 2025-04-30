Армену из «Реальных пацанов» грозит два года исправительных работ в России

Актера сериала «Реальные пацаны» и депутата Осинской гордумы Пермского края Армена Бежанян могут приговорить к двум годам исправительных работ по уголовному делу о нарушении правил охраны и использования недр. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Бежанян, уточняет Telegram-канал, владел ООО «Гослесхоз», занимавшимся добычей гравийно-песчаной смеси в русле реки Камы в Осинском районе. В ходе проверки выяснилось, что у фирмы не было технического проекта разработки. Эксперты оценили ущерб из-за нарушений фирмы в 140 млн рублей.

Недавно Армен Бежанян подтвердил Telegram-каналу Baza, что против него возбудили уголовное дело в России. Артиста обвиняют в нарушении ч.1 статьи 255 УК РФ («Нарушение правил охраны и использования недр»).

До этого СМИ опубликовали видео, как актер Михаил Ефремов едет в автобусе после выхода по УДО. На записи слышно, что автобус прибывает на станцию «Смоленская площадь».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

Ранее стало известно, что суд Петербурга зарегистрировал иск о запрете трека Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) в России.