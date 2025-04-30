На Армена из «Реальных пацанов» возбудили уголовное дело из-за ущерба в 140 млн рублей

Против актера сериала «Реальные пацаны» и депутата Осинской гордумы Пермского края Армена Бежанян возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны и использования недр. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на самого артиста.

«Возбудили, но я пока ни одного документа не видел», — заявил Бежанян.

Telegram-канал утверждает, что актера обвиняют в нарушении ч.1 статьи 255 УК РФ («Нарушение правил охраны и использования недр»). Издание Ura.ru в свою очередь добавляет, что следствие оценивает ущерб от действий Бежаняна в сумму 140 млн рублей.

Актер Армен Бежанян также руководит несколькими компаниями, среди которых ООО «Гослесхоз». В его фильмографии только три проекта.

Недавно СМИ опубликовали видео, как актер Михаил Ефремов едет в автобусе после выхода по УДО. На записи слышно, что автобус прибывает на станцию «Смоленская площадь».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

Ранее сообщалось, что трек Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро» потребовали запретить в России.