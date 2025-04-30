Москвичи сняли на видео, как Ефремов ехал в автобусе после освобождения из тюрьмы

В Москве на видео попало, как Ефремов ехал в автобусе после выхода по УДО

Михаил Ефремов передвигается на общественном транспорте после выхода из тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Михаила Ефремова, который отсидел срок за смертельное ДТП, вышел по УДО и обещал не садиться за руль, заметили в столичном автобусе. Фото актера появилось в соцсетях», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели актера на видео. На кадрах видно, как Михаил Ефремов сидит в общественном транспорте и разговаривает по телефону. На записи также слышно, что автобус прибывает на станцию «Смоленская площадь».

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы.

Ранее друг Ефремова раскрыл, чем занимается актер после выхода из колонии.