Эстония не планирует запрещать Орбакайте въезд в страну вслед за Латвией

Советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Луур заявил, что власти Эстонии не обнаружили оснований для запрета выступлений певицы Кристины Орбакайте в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Postimees.

Концерт Орбакайте, который запланирован на 25 мая в Таллине, отметил Луур, состоится. По его словам, ведомство находится в контакте с организаторами мероприятия российской артистки.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

До этого премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал Орбакайте обозначить свою позицию насчет (СВО). Заявление было сделано после того, как Орбакайте анонсировала свое выступление на площадке Pramogu arena в Вильнюсе, что вызвало неоднозначную реакцию у литовцев. Концерт запланирован на 31 мая. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме Орбакайте предложили спеть для российских солдат после запрета в Латвии.