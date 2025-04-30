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В Госдуме Орбакайте предложили спеть для российских солдат после запрета в Латвии

Депутат Милонов призвал Орбакайте спеть в Горловке
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orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с NEWS.ru, что Кристина Орбакайте имеет только одну родину.

Милонов, комментируя ситуацию с запретом Латвии на въезд в страну Орбакайте, заявил, что певица «огребла». По мнению депутата, артистам стоит смотреть на исполнителей, которые с первого дня СВО сформировали четкую патриотическую позицию. Политик заявил, что такие певцы «четко чувствуют родину».

«Искренне желаю Кристине Орбакайте осознать и понять, что родина у нее одна, которая не включит ее в черные списки. Пусть приезжает в Горловку спеть для наших солдат», — отметил депутат.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Ранее премьер Литвы Палуцкас потребовал от Орбакайте публично высказать позицию по СВО.

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