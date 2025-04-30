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Объявленная в розыск коуч Киркорова пытается продать дом за полмиллиарда рублей

Shot: звездный психолог Тлиашинова пытается продать дом за полмиллиарда рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Звездный психолог» Инна Тлиашинова, работавшая с Филиппом Киркоровым, пытается срочно продать огромный дом за полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Объявленная в розыск коуч хочет выручить за свой особняк 450 миллионов рублей — примерно столько она должна Федеральной налоговой службе РФ.

Как стало известно изданию, потенциальный покупатель уже нашелся, но еще не внес полную стоимость дома. В данный момент в особняке проживает домработница, которая следит за порядком.

Известно, что у уехавшей в Дубай Тлиашиновой заблокированы счета. Особняк Тлиашиновой находятся в Солнечногорском районе Подмосковья, в охраняемом коттеджном поселке. На участке, кроме коттеджа площадью 1,6 тыс. кв. м, расположен теннисный корт, баня, детская площадка, площадка для праздников и бассейн. В трехэтажном особняке есть собственный спа-кабинет, пять спален, лифт.

30 апреля на Тлиашинову завели уголовное дело и объявили ее в розыск.

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