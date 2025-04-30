«Нужно сбросить еще 10 кг»: Анна Семенович раскрыла секрет своего похудения

Анна Семенович: уже похудела на 6 кг, но до лета нужно сбросить еще 10 кг

Певица Анна Семенович активно готовится к лету и сбрасывает лишний вес – она уже сумела потерять лишние шесть килограммов. Артистка отметила, что для приведения фигуры в хорошую форму до старта пляжного сезона работу над собой она начала заранее, в том числе не забывая про медикаментозные препараты.

«Как и любой девочке, хочется быть подтянутой и стройной. Я, помимо упражнений, спорта и правильного питания, начала колоть препарат — аналог «Оземпика»», — призналась исполнительница в беседе с общественной Службой Новостей.

По словам Семенович, это лекарство помогает ей притупить чувство голода, ускорить метаболизм. При этом процесс похудения она назвала длительным и скрупулезным, подчеркнув, что резкое похудение грозит негативными последствиями для здоровья. Важно делать все под наблюдением врачей, диетологов, подчеркнула певица, отметив, что планирует сбросить еще 10 кг до летнего отдыха на Мальдивах.

До этого эндокринолог, диетолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Ирина Русс рассказала «Газете.Ru», что «Оземпик» и его аналоги могут привести к развитию слепоты, если их применять при наличии диабетической ретинопатии. Она подчеркнула, что использовать препарат без наблюдения врача и предварительного обследования — опасно. В свою очередь основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов предупреждал, что побочные реакции от «Оземпика» еще не изучены до конца. Уже сейчас в списке возможных угроз применения лекарства без показаний называют проблемы с желудком, щитовидкой, слепоту и глухоту, однако могут добавиться и другие последствия.

Ранее Pfizer отказалась от разработки аналога «Оземпика» из-за побочных эффектов.