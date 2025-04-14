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Pfizer прекратила разработку аналога «Оземпика»

Pfizer отказалась от разработки лекарства от ожирения из-за побочных эффектов
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Global Look Press

Фармацевтическая компания Pfizer прекращает разработку лекарства от ожирения Danuglipron, которое должно было стать аналогом средства «Оземпик». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Участник одного из исследований по подбору оптимальной дозы [препарата] столкнулся с повреждением печени, потенциально вызванным лекарством. Оно было устранено после прекращения [его] приема», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что лекарство должно было применяться для терапии метаболических заболеваний. Pfizer ранее дважды останавливала разработку препарата. Это было связано с большим числом случаев тошноты и рвоты среди участников исследований.

В январе специалисты глобальной фармацевтической компании Novo Nordisk разработали новый препарат для лечения ожирения под названием Аmycretin, помогающий снижать вес на 22% за 36 недель при еженедельных инъекциях. Средство уже протестировали в ходе экспериментов с участием 125 участников с избыточным весом.

Ранее в России вырос спрос на аналоги «Оземпика».

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