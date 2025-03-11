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«Возможны сюрпризы»: от Оземпика ожидают новых побочных реакций

Эксперт индустрии красоты Стоянов: побочки Оземпика еще не изучены
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Shutterstock

Желающим похудеть на препарате Оземпик нужно учитывать, что побочные реакции от него еще не изучены до конца. Уже сейчас в списке возможных угроз применения лекарства без показаний называют проблемы с желудком, щитовидкой, слепоту и глухоту, однако могут добавиться и другие последствия, заявил НСН основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.

Эксперт напомнил, что официально Оземпик продается лишь в нескольких аптеках строго по рецептам, а в целом он сегодня еще проходит тесты и процедуру легализации.

«Поэтому все опасения по поводу слепоты и глухоты оправданы. Побочные эффекты точно есть, так как препарат новый, только через года два-три он будет усовершенствован», — подчеркнул Стоянов.

В этом вопросе вся ответственность ложится на потребителей, а также на прописывающих препарат врачей. Так в России он появился сравнительно недавно, результатов долгого применения пока нет, но важно помнить, что в первую очередь это лекарство для людей с сахарным диабетом, подчеркнул Стоянов. Если Оземпик применяют здоровые люди, то они неизбежно столкнутся с побочкой, поэтому нужно проявлять осторожность к этому препарату, заключил эксперт.

До этого эндокринолог, диетолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Ирина Русс рассказала «Газете.Ru», что Оземпик и его аналоги могут привести к развитию слепоты, если их применять при наличии диабетической ретинопатии. Она подчеркнула, что использовать препарат без наблюдения врача и предварительного обследования — опасно.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях Оземпика, о которых никто не говорит.

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