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Коуча Киркорова объявили в розыск

Против блогерши Тлиашиновой завели уголовное дело
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Кадр из видео/Super/Youtube

Против коуча Филиппа Киркорова и других звезд Инны Тлиашиновой завели уголовное дело. Об этом сообщает московское управление СК.

Блогершу подозревают в неуплате налогов на сумму 431 млн рублей за период с 2020 по 2022 год. Кроме того, ее объявили в розыск.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об ее заочном аресте, поскольку по имеющейся информации женщина находится за пределами Российской Федерации.

О том, что «звездный психолог» и «эксперт по подсознанию» Инна Тлиашинова задолжала налоговой почти полмиллиарда рублей, стало известно накануне.

ФНС арестовала счета ее компании «Международная академия мастер разборов», которая коучу не принадлежит с 2022 года.

Вопросы к Тлиашиновой возникали у налоговой еще в 2023 году. Тогда, по данным портала Super, ФНС ограничила операции по счетам организации блогера из-за непредставления налоговой декларации.

Уже в 2024 году Тлиашинова не владела ни одной компанией.

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