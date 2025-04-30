Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блогерша Дина Саева открыла новый бизнес

Блогерша Дина Саева открыла кондитерскую
close
senoritasaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Дина Саева открыла свою кондитерскую в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал ROCKET MAG.

Саева запустила кондитерский магазин совместно с бизнесменом Антоном Пинским. Предприниматель работал с такими звездами, как Тимати, Ксения Собчак и Влад Бумага. Саева рассказала, что лично дегустировала каждый десерт.

«Эстетическая сторона для меня особенно важна. Насчет вкуса я не сомневаюсь», — поделилась блогерша.

Саева стала известна по развлекательным видео на платформе TikTok. В октябре 2020 года она попала на второе место списка российского Forbes о самых высокооплачиваемых тиктокерах. В том же году блогерша начала музыкальную карьеру, выпустив песню «Я ищу тебя». Она также снялась в клипе Егора Крида «Love Is».

В октябре 2024 года Саева заявила, что поборола булимию. Она показала подписчикам свой рацион на день, а после поделилась опытом, который случился несколько лет назад.

Ранее коуча Киркорова объявили в розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами