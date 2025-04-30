Блогерша Дина Саева открыла новый бизнес

Блогерша Дина Саева открыла свою кондитерскую в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал ROCKET MAG.

Саева запустила кондитерский магазин совместно с бизнесменом Антоном Пинским. Предприниматель работал с такими звездами, как Тимати, Ксения Собчак и Влад Бумага. Саева рассказала, что лично дегустировала каждый десерт.

«Эстетическая сторона для меня особенно важна. Насчет вкуса я не сомневаюсь», — поделилась блогерша.

Саева стала известна по развлекательным видео на платформе TikTok. В октябре 2020 года она попала на второе место списка российского Forbes о самых высокооплачиваемых тиктокерах. В том же году блогерша начала музыкальную карьеру, выпустив песню «Я ищу тебя». Она также снялась в клипе Егора Крида «Love Is».

В октябре 2024 года Саева заявила, что поборола булимию. Она показала подписчикам свой рацион на день, а после поделилась опытом, который случился несколько лет назад.

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