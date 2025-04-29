Сын Паши Техника отправится в реабилитационный центр для подростков

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук – настоящее имя) сообщила в Telegram-канале, что планирует возить сына Ивана в реабилитационный центр для подростков Екатерины Молчановой.

Шестилетний сын Техника начнет посещать психолога по приезде в Москву.

«Придется работать с ним, и они будут обсуждать папу, которого уже нет. Дабы ребенок не остался травмируемым и закрытым», — поделилась блогерша.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице из-за легочной инфекции. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в клинику Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

15 апреля Карицкая опровергла слухи о работе в эскорте. Она заявила, что никогда не продавала себя за деньги. Бывшая жена рэпера не стала отрицать, что у нее есть фото интимного характера. Она не видит в этом ничего зазорного. Блогерша планирует написать заявление на клевету на человека, который распространяет о ней ложную информацию.

Экс-супруга Техника отметила, что ее личное облачное хранилище взломали и опубликовали интимные снимки.

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