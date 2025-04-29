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Петросян выписал 56-летнюю дочь из квартиры в Москве через суд

SHOT: юморист Петросяна выиграл суд против дочери из-за квартиры в Москве
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petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск юмориста Евгения Петросяна к своей 56-летней дочери Викторине Петросянц. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Петросян требовал на заседании, которое состоялось 29 апреля, чтобы его наследницу от первого брака выписали из столичной квартиры на Ростовской набережной. Его иск удовлетворили, и женщину выпишут из квартиры в ближайшее время. Telegram-канал также утверждает, что Петросян назвал Викторину «бывшим членом семьи».

Викторина Петросянц родилась 11 ноября 1968 года в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. По данным СМИ, дочь артистов на протяжении долгого времени проживала в США, где занималась бизнесом.

2 декабря 2024 года стало известно, что Петросян потребовал признать Викторину утратившей право пользования его московской квартирой. Тогда Хамовнический районный суд вернул иск юмористу, поскольку, как утверждали СМИ, он неправильно написал имя дочери.

В конце января 2025 года сообщалось, что Петросян подал новый иск против дочери, исправив ошибки предыдущего заявления.

В марте адвокат дочери Петросяна Мария Бродская заявляла, что отец и дочь находятся в напряженных отношениях друг с другом. Защитница отмечала, что девушка живет и работает в России. Бродская уточняла, что Викторина исправно оплачивала коммунальные платежи за квартиру, из-за которой судится с отцом.

Ранее стало известно, что СК РФ инициировал проверку в киностудии «Ленфильм» из-за нарушений.

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