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Волочкова решила продать свою элитную квартиру из-за долгов по ЖКХ

SHOT: Волочкова продает элитную квартиру в Санкт-Петербурге из-за долгов по ЖКХ
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Ирина Иорданова

Российская балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою элитную недвижимость в центре Санкт-Петербурга из-за долгов по ЖКХ, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источников канала, балерина продает 6-комнатную квартиру (с гостевой спальней с собственной туалетной комнатой, кабинетом-библиотекой, хозблоком, помещением со спортивными тренажерами), планируя получить за нее 165 млн рублей. Задолженность артистки за коммунальные услуги, как отметил собеседник SHOT, достигла уже почти 130 тысяч рублей.

Накануне агентство РИА Новости сообщало, что суд в Москве взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам. В публикации отмечалось, что с иском в суд обратилось товарищество собственников жилья (ТСЖ). Решение было вынесено 14 апреля, сумма долга не сообщается.

В мае 2024 года сообщалось, что Волочкова отсудила у ТСЖ «Итальянская, дом 4» 3,5 млн руб. Дзержинский районный суд частично удовлетворил требования Волочковой. ТСЖ обязано выплатить 3 млн 503 тыс. руб. за вред имуществу Волочковой, которое пострадало при затоплении, а также 15 тыс. руб. — за моральный ущерб и госпошлины. Помимо этого, как отмечает Mash, ТСЖ оштрафовали почти на 1,8 млн руб.

Ранее Волочкова вступила в дебаты с депутатом из-за турецких сериалов.

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