Должникам по ЖКХ в 2025 году может грозить потеря жилья

С 2025 года для должников за оплату жилищно-коммунальных услуг вводятся более жесткие меры, призванные стимулировать своевременное исполнение обязательств. Теперь просроченные платежи приведут не только к финансовым санкциям, но и к серьезным правовым последствиям, вплоть до утраты жилья, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Размер начисляемых пеней определяется на основе ключевой ставки Центрального банка России, которая в настоящий момент составляет 21%. Пени рассчитываются по формуле: (ключевая ставка ЦБ × 1/300 или 1/130) × сумма долга × количество дней просрочки. Если срок просрочки составляет от 31 до 90 дней, пени начисляются по ставке 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день. Если просрочка превышает 90 дней, применяется ставка 1/130. Например, если собственник не оплатил счет за ЖКУ в размере 8 000 рублей и задержал платеж на 37 дней при ключевой ставке 21%, пени составят: 8 000 × (21% × 1/300) × 37 = 207,2 рубля. Важно учитывать, что сумма пеней рассчитывается на момент фактического погашения задолженности, а не с даты ее возникновения», — объяснил он.

Длительное уклонение от выплат может повлечь за собой судебное разбирательство. Уже через месяц после пропуска платежа управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе инициировать взыскание в судебном порядке. Если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, суд рассмотрит дело по упрощенной процедуре, что значительно сокращает время вынесения решения. В случае положительного для истца вердикта последует передача дела судебным приставам, которые могут наложить арест на счета должника, а также запретить регистрационные действия с принадлежащими ему автомобилями и недвижимостью.

«Помимо финансовых санкций, задолженность грозит ограничением в получении коммунальных услуг. В соответствии с действующими нормами, если владелец жилья не оплачивает счета более двух месяцев, управляющая компания имеет право прекратить подачу воды и электроэнергии. При этом отключение газа в жилых помещениях не производится, однако это не избавляет должника от необходимости гасить задолженность. Восстановление услуг возможно только после полного погашения долга и оплаты расходов на повторное подключение», — добавил эксперт.

Одним из самых жестких последствий накопления долгов является возможность потери жилья. В случаях, когда сумма задолженности превышает 200–300 тысяч рублей, суд может вынести решение о продаже квартиры с торгов. Вырученные средства будут направлены на погашение долга, а оставшаяся сумма возвращена владельцу. Если жилье находится в долевой собственности, то все совладельцы несут солидарную ответственность за оплату ЖКУ.

«Это означает, что судебное взыскание может быть обращено как на всех владельцев сразу, так и на одного из них в полном объеме. При этом выселение из квартиры за долги возможно только в определенных случаях. Если человек проживает в квартире по договору социального найма и не платил более шести месяцев, его могут переселить в жилье меньшей площади по нормативам общежития. Если же квартира находится в собственности, но не является единственным жильем, ее могут реализовать на торгах для погашения задолженности. Однако если жилье единственное и не находится в ипотеке, выселение невозможно по закону», — подчеркнул Бондарь.

Несмотря на строгие меры, существуют ситуации, при которых задолженность можно частично или полностью списать. Срок исковой давности по долгам за жилищно-коммунальные услуги составляет три года, и он исчисляется отдельно для каждой квитанции. Это означает, что если задолженность накопилась за период, превышающий три года, взыскать ее через суд будет невозможно. Однако должник должен самостоятельно заявить об истечении срока давности во время судебного разбирательства, иначе суд может удовлетворить иск управляющей компании в полном объёме.

Другой способ списания долгов — процедура банкротства. Если должник докажет в суде, что его финансовое положение не позволяет рассчитаться с обязательствами, суд может принять решение об аннулировании задолженности.

Однако этот процесс сопряжен с рядом сложностей и ограничений: банкротство влечёт за собой запрет на получение кредитов и займов, а также может повлиять на имущественные права должника в будущем.

С 1 февраля 2025 года в России вводятся цифровые платформы для ускоренного взыскания долгов за коммунальные услуги. Эти системы позволят управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям быстрее подавать иски, а также автоматизировать процесс начисления и расчета задолженности. Это приведет к тому, что должники будут сталкиваться с мерами принуждения быстрее, чем прежде.

«Поэтому игнорирование платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям, вплоть до потери жилья. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется контролировать сроки оплаты и при возникновении трудностей своевременно обращаться в управляющую компанию для возможного урегулирования вопроса до обращения в суд», — резюмировал специалист.

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