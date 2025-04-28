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Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой

В Москве суд взыскал с певицы Жанны Агузаровой долг по коммунальным платежам
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В Москве суд суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы и композитора Жанны Агузаровой. Об этом пишет РИА Новости.

Истцом выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. По итогам рассмотрения иска суд принял решение взыскать задолженность.

Сумма долга не раскрывается.

18 апреля стало известно, что российская балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою элитную недвижимость в центре Санкт-Петербурга из-за долгов по ЖКХ. По данным Telegram-канала SHOT, балерина продает 6-комнатную квартиру (с гостевой спальней с собственной туалетной комнатой, кабинетом-библиотекой, хозблоком, помещением со спортивными тренажерами), планируя получить за нее 165 млн рублей. Задолженность артистки за коммунальные услуги, как отметил собеседник SHOT, достигла уже почти 130 тысяч рублей.

До этого «Газета.Ru» выяснила, что бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина, разыскивают судебные приставы. Никулинский районный суд отправил исполнительный лист Телегину на 5 миллионов 815 тысяч 131 рубль. Также у хоккеиста висит долг в 66 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что должникам по ЖКХ в 2025 году может грозить потеря жилья.

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