Зеленский ввел санкции против Shaman и Куклачева

Зеленский ввел санкции против 20 россиян, включая Shaman и Куклачева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации.

Под санкции попали певец Ярослав Дронов (Shaman), актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины ранее внес в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, шестерых российских актеров, среди которых народный артист РФ Владимир Машков. Санкции также ввели в отношении Натальи Антоновой, Антона Батырева, Сергея Векслера, Виталия Гогунского, Алены Яковлевой.

Ранее Корчевников рассказал, что дважды посетил Украину после попадания в черный список страны.