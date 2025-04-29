Спектакль «Вишневый сад» в Риге обвинили в разжигании русофобии

Большинство зрителей спектакля «Вишневый сад» в Риге ушли из зала сразу после начала представления. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Происходящее на сцене они назвали издевательством над русской культурой и разжиганием русофобии, не имеющим никакого отношения ни к Чехову, ни к его произведению», — сказано в посте.

Спектакль поставил режиссер Виестурс Кайриш. На сцене, утверждает Telegram-канал, стояла постоянно работающая мясорубка, из которой текла жидкость красного цвета, поскольку в ней прокручивали вишню. Таким образом Кайриш намеревался показать, что «культурные люди России засиделись в вишневом саду и не заметили, как вишневый сок превратился в кровь».

В январе 2025 года актриса Чулпан Хаматова заявляла, что Латвийский Национальный театр запретил ставить на своей сцене спектакль «Записки сумасшедших» из-за «конфликта на пустом месте». Режиссером спектакля об актерах в эмиграции выступил Дмитрий Крымов.

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