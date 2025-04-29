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Главу МИД РФ перепутали с Леди Гагой в Бразилии

«СтарХит»: главу МИД РФ Сергея Лаврова перепутали с Леди Гагой в Рио-де-Жанейро
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Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перепутали с певицей Леди Гагой в Бразилии. Об этом сообщает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилось видео, как по улицам Рио-де-Жанейро едет кортеж из автомобилей с сиренами. Ролик сопровождается подписью: «Леди Гага, добро пожаловать в Рио». «СтарХит» утверждает, что в кортеже ехал российский дипломат Сергей Лавров, а не американская поп-звезда.

28–29 апреля Сергей Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, которое прошло в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС.

У певицы Леди Гаги 3 мая запланирован бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Мероприятие является частью инициативы Todo Mundo no Rio — совместного проекта мэрии Рио-де-Жанейро и банка Santander, в рамках которого они пригласили мировых музыкальных кумиров на самый известный берег Бразилии.

Недавно телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала в Telegram-канале, что блэкаут в Испании помог ей осознать свою зависимость от электричества. Она также сравнила произошедшее с микроапокалипсисом.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня ушла из соцсетей по состоянию здоровья.

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