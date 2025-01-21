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Чулпан Хаматова о запрете спектакля Крымова в Латвии: «Глупость»

Актриса Хаматова назвала глупостью запрет спектакля «Записки сумасшедших» в Риге
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что Латвийский Национальный театр запретил ставить на своей сцене спектакль «Записки сумасшедших» из-за «конфликта на пустом месте». Слова артистки передает Telegram-канал «ЕЖ».

«Это была какая-то связка нелепостей и случайностей, которые вылились вот в такую глупость», — заявила артистка.

Telegram-канал пояснил, что изначально в Риге разрешили ставить «Записки сумасшедших», однако позднее отказались от этой затеи. Режиссером спектакля об актерах в эмиграции выступил Дмитрий Крымов.

Также, отмечает «ЕЖ», Хаматова рассказала, что ей тяжело выступать на латышском языке. Она сравнила каждый выход на сцену с экзаменом.

«Я хотела рассказывать историю и получать максимальное удовольствие от процесса. Но все равно это присутствовало, потому что тоже чужой язык, наверное», — отметила она.

19 января стало известно, что Чулпан Хаматова продлила ВНЖ в Латвии. Она призналась, что прибалтийская республика стала ее домом.

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