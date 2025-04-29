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Анна Седокова собиралась улететь из России «без обратного билета»

Певица Анна Седокова сообщила, что улетела из России без обратного билета
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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что была намерена улететь из России «без обратного билета».

Седокова не стала раскрывать, куда конкретно хотела отправиться. Но незадолго до вылета, она, по-видимому, передумала.

«Сегодня ночью решила улететь без обратного билета. Через две минуты после принятого решения [пришло] сообщение от подруги: «А что у вас пишут, что нет света?» <…> Видимо, у судьбы, как всегда, свои планы. И остается только лишь ей довериться», — написала исполнительница.

28 апреля в Испании, Португалии, Андорре и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. О том, как люди пережили блэкаут на Пиренеях — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Накануне Седокова поругалась с подписчиками в соцсетях, которые усомнились в искренности скорби артистки после трагедии с ее экс-супругом Янисом Тиммой. Певица призвала оставить ее в покое и не осуждать, поскольку общественности неизвестно «через что она прошла» в этих отношениях.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

Ранее стало известно, что Ургант вернулся в Москву.

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