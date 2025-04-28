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Ургант вернулся в Москву

Телеведущий Иван Ургант опубликовал видео из Москвы
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urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Иван Ургант вернулся в Москву после своего международного тура «Живой Ургант». Он опубликовал кадры из столицы России в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике Ургант прогуливается по Садовому кольцу. Шоумен поблагодарил поклонников, особенно тех, кто приходил на его концерты за рубежом. Телеведущий отметил, что в скором времени проведет еще несколько выступлений.

«Хочу сказать огромное спасибо тем зрителям, которые прилетали из России – Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Мы по вам очень скучали. Думаю, что совсем скоро увидимся. Отдельное спасибо всем организаторам. Отдельное спасибо нашей дружной не разлей вода команде и спасибо огромное Дмитрию Нагиеву за образ», — поделился телеведущий.

Известно, что Ургант отметил день рождения началом своего зарубежного тура. Первое выступление состоялось в Израиле в городе Хайфа. Он развлекал зрителей на сцене с коллегой по «Вечернему Урганту» Александром Гудковым.

Во время выступления телеведущий напомнил, что 15 апреля прошел день рождения певицы Аллы Пугачевой. Он поздравил Примадонну с прошедшим 76-летием и спел ее хит «Миллион алых роз».

Ранее Яна Поплавская раскритиковала Ивана Урганта, спевшего «гимн Израиля».

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