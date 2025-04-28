Анна Седокова о проблемах в браке с Янисом Тиммой: «Знаете, каким он стал?»

Певица Седокова намекнула, что Тимма вел себя агрессивно по отношению к ней

Певица Анна Седокова возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) из-за негативного комментария в ее адрес от подписчицы.

Интернет-пользовательница посоветовала Седоковой придерживаться молчания о случившейся трагедии с Янисом Тиммой, поскольку высказывания артистки только «уничтожают веру» у людей в ее скорбь.

«Вы знаете, как мы жили? Через что я прошла? Каким он стал, когда прекратил играть? Куда он стал отправлять всю свою агрессию и на кого? Я, правда, стараюсь молчать и ничего не говорить. Но мне надоели эти обвинения», — заявила певица.

Седокова призвала оставить ее в покое. Она также посоветовала поклонникам перестать осуждать человека, не зная всей ситуации.

«И, возможно, именно из-за вас и таких ваших комментариев, я все таки дам интервью. И тогда всем, кто обвинял меня, будет очень стыдно. А у вас, возможно, появится немного эмпатии», — подытожила артистка.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В начале апреля Анна Седокова впервые вышла на публику после кончины мужа.

Ранее Дима Билан раскрыл, когда женится.