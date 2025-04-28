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«Нет слов»: умер открывший Бориса Акунина издатель Игорь Захаров

Скончался основатель издательства «Захаров» Игорь Захаров
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Telegram-канал Издательство Захаров

Российский издатель Игорь Захаров умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале основанного им издательства «Захаров».

Коллеги уточнили, что смерть наступила 26 апреля, но ее причину называть не стали.

«Он в последние годы мало участвовал в каждодневной жизни издательства. Скорее наблюдал и с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал наши подъемы и спады», — рассказали в издательстве.

От других комментариев коллеги отказались.

«Затасканное выражение «нет слов» точнее всего передает наше нынешнее состояние», — добавили они.

Открывшее широкому читателю в 1990-е писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) издательство специализируется на выпуске мемуарной и биографической литературы, а также детской литературы и детективов. Издательство впервые опубликовало на русском языке собрания рассказов Уильяма Сомерсета Моэма, Роальда Даля. В издательстве также выходили книги Владимира Сорокина, Венедикта Ерофеева, Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом).

В декабре 2023 года в «Захарове» сообщили об обыске склада из-за книг Акунина.

Ранее автора книг о дружбе с русскими нашли убитой в Германии.

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