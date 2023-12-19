В издательстве раскрыли детали обыска из-за книг Акунина

В московском издательстве «Захаров» сообщили в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что двое сотрудников Следственного комитета России поехали на склад, чтобы изъять книги Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Если [на складе] никого не будет (а там никого и нет), будут вскрывать двери», — написано в посте.

В «Захарове» также поделились «хорошими новостями» — издательство отметило, что к ним приехал адвокат, защитника уже впустили.

«Сотрудники Следственного комитета требуют ключ от склада с тем, чтобы изъять тиражи книг Акунина. Хотя, если в книгах нет экстремизма или соответствующих призывов, нет оснований для их запрета. Ключ не отдаем», — уточняется в следующей публикации.

О том, что следователи пришли с обыском в издательство «Захаров» в Москве, которое публикует книги Бориса Акунина, стало известно 19 декабря. Позднее представитель «Захарова» в разговоре с изданием RTVI подтвердил, что обыск связан именно с книгами литератора.

Акунин прокомментировал обыски в издательстве «Захаров». Писатель считает, что правоохранительные органы могут прийти в другие издательства. Кроме того, отметил Акунин, обыски могут пройти и в театрах, которые ставили его спектакли, книжных магазинах, библиотеках и киностудиях.

«Очень тревожно за Владимира Машкова («Статский советник»), Дмитрия Певцова («Турецкий гамбит»), за Яндекс, только что выпустивший сериал «Азазель». За Константина Эрнста просто страшно. А страшнее всего за пособника Никиту Михалкова, заработавшего на моих экранизациях больше всего денег и неизвестно на что их потратившего», — заявил Акунин.

Ранее на писателя Акунина завели уголовное дело за дискредитацию российской армии.