Автора книг о дружбе с русскими нашли убитой в плавучем доме в Германии

В Гамбурге писательницу Фролих нашли убитой в плавучем доме

Полиция Гамбурга начала расследование убийства немецкой писательницы Александры Фролих. Об этом сообщает Independent.

58-летнюю писательницу 22 апреля нашел убитой ее сын. Тело он обнаружил в плавучем доме, пришвартованном на берегу реки.

Полицейские рассказали, что женщина была застрелена, а орудие убийства могли утопить в реке.

Фролих начинала карьеру как журналистка на Украине, где она была редактором женского журнала. Позже работала журналистом в Германии, а в 2012 году опубликовала свой первый роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы».

Роман, основанный на ее собственном опыте, был продан тиражом более 50 тысяч экземпляров, попал в список бестселлеров Spiegel.

Фролих также была автором другой книги о дружбе с русскими — «Путешествие с русскими».

У нее остались трое детей.

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