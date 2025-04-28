Автора книг о дружбе с русскими нашли убитой в плавучем доме в Германии

Полиция Гамбурга начала расследование убийства немецкой писательницы Александры Фролих. Об этом сообщает Independent.
58-летнюю писательницу 22 апреля нашел убитой ее сын. Тело он обнаружил в плавучем доме, пришвартованном на берегу реки.
Полицейские рассказали, что женщина была застрелена, а орудие убийства могли утопить в реке.
Фролих начинала карьеру как журналистка на Украине, где она была редактором женского журнала. Позже работала журналистом в Германии, а в 2012 году опубликовала свой первый роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы».
Роман, основанный на ее собственном опыте, был продан тиражом более 50 тысяч экземпляров, попал в список бестселлеров Spiegel.
Фролих также была автором другой книги о дружбе с русскими — «Путешествие с русскими».
У нее остались трое детей.
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