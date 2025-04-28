Стало известно, сколько миллионов Волочкова потратила на декор для свадьбы дочери

Декоратор Марина Миланская заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что балерина Анастасия Волочкова приобрела самый бюджетный декор для свадьбы дочери Ариадны и зятя Никиты Григоряна.

«Судя по входной группе, не больше 1,5-2 миллиона рублей, даже думаю, что в 1 миллион уложились», — заявила декоратор.

В СМИ сообщалось, что Волочкова потратила на праздник 10 миллионов рублей, однако сама балерина не подтвердила эту сумму. По словам танцовщицы, люди слагают о ней небылицы. Артистка отметила, что нигде не говорила о многомиллионных тратах на торжество дочери. Балерина подчеркивала, что свадьба будет очень роскошной и изысканной.

Торжество прошло в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Известно, что Ариадна планирует отпраздновать две свадьбы: одну — в Москве для отца, а другую — в Санкт-Петербурге для матери. Девушка приняла такое решение из-за конфликта между родителями. Для самих молодоженов важнее всего обвенчаться. Ариадна призналась, что «открыла для себя бога» с приходом жениха.

Ранее Волочкова ответила на слухи о скорой свадьбе.