Волочкова не подтвердила многомилионные расходы на свадьбу дочери

Балерина Анастасия Волочкова не подтвердила в беседе с kp.ru, что потратит на свадьбу дочери Ариадны 10 миллионов рублей.

По словам Волочковой, люди слагают о ней небылицы. Артистка отметила, что нигде не говорила о многомиллионных тратах на торжество дочери. Балерина подчеркнула, что свадьба будет очень роскошной и изысканной. Она пройдет в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.

«Мне хочется, чтобы у моей дочери была такая красивая свадьба, чтобы она запомнилась мне и дочери на всю жизнь. Но вы сами должны понимать, что такой праздник — удовольствие не дешевое», — поделилась артистка.

Балерина рассказала, что торжество пройдет в стиле романа «Великий Гэтсби». На свадьбе дочери танцовщицы Ариадны не будет представителей СМИ, а также звезд шоу-бизнеса. У девушки будет только одно платье. Его сошьет портниха Ирина Волкова.

Ариадна планирует отпраздновать две свадьбы. Одну — в Москве для отца, а другую — в Санкт-Петербурге для матери. Девушка приняла такое решение из-за конфликта между родителями. Для самих молодоженов важнее всего обвенчаться.

Ранее Волочкова сообщила, что родителей жениха дочери не будет на свадьбе.