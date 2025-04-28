Балерина Волочкова заявила, что не выйдет замуж в ближайшее время

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова ответила на слухи о скорой свадьбе. 49-летнюю балерину цитирует ОСН.

По словам танцовщицы, ее удивляет, что все полагают — если артистка выдала замуж 19-летнюю дочь, то на очереди и сама она.

«Но спешу вас всех, мои дорогие, расстроить. Анастасия Волочкова — свободная женщина, которая очень ценит и любит свою независимость», — говорит звезда.

Волочкова добавила, что она замужем за работой и ее это устраивает. Другим она посоветовала вкладывать силы в любимое дело, поскольку ей, к примеру, балет помогает сохранять молодость, п от мужчин она видела немало предательств.

При этом в другом недавнем интервью Волочкова признавалась, что все-таки хочет создать счастливый союз.

«Я занимаюсь творчеством. Конечно, я в любви, без любви я не мыслю своей жизни», — добавила Волочкова.

Ранее СМИ сообщили о конфликте Волочковой с женихом на свадьбе дочери.