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Люся Чеботина пожаловалась на буллинг: «Не от счастливой судьбы»

Певица Чеботина возмутилась, что ей приписывают романы со взрослыми мужчинами
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Пресс-служба Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина призналась в беседе с Super.ru, что сталкивается с травлей со стороны интернет-пользователей из-за слухов.

По словам Чеботиной, каждый раз при просмотре соцсетей она находит в информационном просмотранстве недостоверную информацию о себе.

«Буллят периодически за такие вещи... Я даже подумать не могла, что кто-то может считать, что это правда. Приписывают, если тактично сказать, романы со взрослыми мужчинами, придумывают мне новые профессии, выкручивают информацию действительно совершенно с другой стороны», — возмутилась певица.

Певица добавила, что никогда не писала негативные комментарии в соцсетях. Чеботина заявила, что у нее даже физически нет на это времени.

«Я желаю людям, которые создают фейки и занимаются травлей, быть счастливыми, потому что такие инфоповоды, которые они создают, не от счастливой судьбы», — подытожила артистка.

Недавно Чеботина сообщила на концерте, посвященном ее 28-летию, о готовности стать матерью. Певица выразила мнение, что рождение ребенка не станет препятствием в развитии карьеры. Она привела в пример Ани Лорак, Полину Гагарину и других отечественных артисток, которые растят детей.

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