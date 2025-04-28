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Костюшкин раскрыл, чьи треки поет в караоке

Певец Стас Костюшкин признался, что поет в караоке песни Лещенко
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РИА «Новости»

Певец Стас Костюшкин раскрыл в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что предпочитает исполнять в караоке песни Льва Лещенко.

Костюшкин перепел журналистам композицию народного артиста РСФСР «Поезда». Слушатели оценили его исполнение в 10 баллов.

«Был случай, когда меня пригласили как ведущего в караоке. Когда я приехал, то оказалось, что никто не собирается петь. [Поэтому] я все время пел, а потом сказал: «Знаете, я никогда не любил караоке, но сегодня с гордостью могу сказать, что ненавижу его», — поделился артист.

По словам Костюшкина, после того случая его ненависть к подобному досугу стала постепенно угасать — и «его засосало».

15 апреля «СтарХит» сообщило, что Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы. Позже «СтарХит» опубликовал видео, где виновник ДТП просит прощения у актрисы и пытается ей помочь. Когда водитель мопеда поворачивается, то становится ясно, что это Стас Костюшкин.

25 апреля 2025 года состоялась премьера песни «Невеста» Стаса Костюшкина и Настасьи Самбурской. На обложке знаменитости позировали на мопедах.

Ранее певец Киркоров назвал человеческий фактор причиной инцидента с пиротехникой.

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