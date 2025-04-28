Люся Чеботина о своем материнстве: «Уже пора»

Певица Люся Чеботина сообщила на концерте, посвященном ее 28-летию, о готовности стать матерью. Слова артистки передает Telegram-канал «Звездач».

«Знаете, мне кажется, что в моем возрасте уже пора [становиться матерью]», — заявила артистка.

Чеботина также выразила мнение, что рождение ребенка не станет препятствием в развитии карьеры. Она привела в пример Ани Лорак, Полину Гагарину и других отечественных артисток, которые растят детей.

«В дамах столько суперсилы заложено, которая способна перевернуть кардинально любое мировоззрение», — поделилась певица.

Во время выступления, отмечает Super.ru, Чеботина пожелала себе на 28-летие «настоящего женского счастья» — чтобы ей не нужно было доказывать, что она заслуживает быть любимой.

«Давайте эту энергию пошлем в космос еще сильнее, в десятикратном размере, и визуализируем моего будущего мужа», — обратилась она к фанатам со сцены.

В начале марта Люся Чеботина раскрыла, что пьяные мужчины вызывают у нее дискомфорт на концертах. Она также признавалась, что в ее карьере бывало, когда поклонники вырывали микрофон из рук.

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