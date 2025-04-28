Fox News узнал причину смерти актера Джина Хэкмена

Двухкратный лауреат премии «Оскар», американский актер Джин Хэкмен скончался в результате проблем с сердцем. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В ходе вскрытия у актера выявили тяжелое атеросклеротическое и гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание. У Хэкмена при жизни были установлены стенты коронарных артерий, проведено шунтирование, проводилась замена аортального клапана, отметил телеканал. Кроме того, у него был установлен бивентрикулярный электрокардиостимулятор.

Хантавирус в теле актера не выявили.

27 февраля стало известно, что Хэкмена и его жену, пианистку Бетси Аракаву, нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Супругу актера последний раз видели живой 11 февраля, когда она заходила в аптеку и магазин товаров для животных.

Экспертиза показала, что Аракава умерла от хантавирусного легочного синдрома.

Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Актер — двукратный лауреат премии «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».

Ранее сообщалось о смерти режиссера фильма «Рэмбо: первая кровь».