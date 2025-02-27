Двукратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен и его супруга найдены мертвыми

Variety: актера Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе

Американского актера Джина Хэкмена и его жену, пианистку Бетси Аракаву, нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе. Об этом пишет журнал Variety.

По данным газеты, пару нашли мертвой в их закрытой резиденции. В доме также была их собака.

Офис шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы подтвердил смерть корреспондентам. Однако там не указали причину трагедии, но полицейские пока не нашли признаков насильственной смерти. По словам местных властей, офис шерифа не сразу указал причину смерти.

Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Актер был двукратным лауреатом премии «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».

Накануне New York Post писал, что американская актриса, звезда «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. По данным полицейских, ее нашла мать около восьми утра в среду в One Columbus Place — 51-этажном элитном жилом комплексе в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене.

Полиция не нашла криминального характера смерти. Точную причину установят судмедэксперты.

Ранее умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Олег Юдин.